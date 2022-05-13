Определились все участники финала Евровидения-2022

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение» прошли 10 и 12 мая. По их итогам определились страны, которые поборются за победу в субботу, 14 мая.
Евровидение-2022 проходит в итальянском Турине благодаря победе группы Maneskin в прошлом году. В финале конкурса примут участие представители 25 стран. Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция не участвовали в полуфиналах.
В минувший четверг определились представители десяти стран, которые выступят в финале. Среди них группа из Финляндии The Rasmus, бельгиец Жереми Макиесе, шведская певица Корнелия Якобс.
Участниками также стали Чехия, Румыния, Португалия, Швейцария, Норвегия, Армения, Нидерланды, Украина, Литва, Азербайджан, Греция, Исландия, Молдова, Австралия, Польша, Сербия и Эстония.