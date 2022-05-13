Определились все участники финала Евровидения-2022

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение» прошли 10 и 12 мая. По их итогам определились страны, которые поборются за победу в субботу, 14 мая.

Фото: Globallookpress.com/Александр Гусев/Keystone Press Agency Globallookpress.com/Александр Гусев/Keystone Press Agency

Евровидение-2022 проходит в итальянском Турине благодаря победе группы Maneskin в прошлом году. В финале конкурса примут участие представители 25 стран. Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция не участвовали в полуфиналах.

В минувший четверг определились представители десяти стран, которые выступят в финале. Среди них группа из Финляндии The Rasmus, бельгиец Жереми Макиесе, шведская певица Корнелия Якобс.