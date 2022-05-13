В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
35 минут назад

Урганта заметили на заправке в Финляндии после слухов об увольнении

Газета.Ru

Телеведущего Ивана Урганта заметили на автомобильной заправке в Финляндии, сообщает РБК в Telegram-канале.

Урганта заметили на заправке в Финляндии после слухов об увольнении
Фото: Телеграм-канал «РБК»Телеграм-канал «РБК»

По данным очевидцев, 11 мая он заправлялся на трассе Хельсинки-Хамина и направлялся в сторону российской границы.

Позже в СМИ появилась информация, что шоумен «недавно вернулся в Москву».

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о закрытии передачи «Вечерний Ургант». В частности, канал People Talk сообщил, что на студии Первого канала в Останкино разбирают декорации для шоу. О закрытии программы написала и телеведущая Ксения Собчак.

Позже Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу, назвав данные сообщения «чушью собачей».

В начале марта стало известно, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей. После этого в СМИ стали обсуждать информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в одной из соцсетей. По данным источника, шоумен отсутствовал в России 10 дней.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Ксения Собчак,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители