Урганта заметили на заправке в Финляндии после слухов об увольнении

Телеведущего Ивана Урганта заметили на автомобильной заправке в Финляндии, сообщает РБК в Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «РБК» Телеграм-канал «РБК»

По данным очевидцев, 11 мая он заправлялся на трассе Хельсинки-Хамина и направлялся в сторону российской границы.

Позже в СМИ появилась информация, что шоумен «недавно вернулся в Москву».

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о закрытии передачи «Вечерний Ургант». В частности, канал People Talk сообщил, что на студии Первого канала в Останкино разбирают декорации для шоу. О закрытии программы написала и телеведущая Ксения Собчак.

Позже Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу, назвав данные сообщения «чушью собачей».