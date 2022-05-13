Урганта заметили на заправке в Финляндии после слухов об увольнении

Телеведущего Ивана Урганта заметили на автомобильной заправке в Финляндии, сообщает РБК в Telegram-канале.
По данным очевидцев, 11 мая он заправлялся на трассе Хельсинки-Хамина и направлялся в сторону российской границы.
Позже в СМИ появилась информация, что шоумен «недавно вернулся в Москву».
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о закрытии передачи «Вечерний Ургант». В частности, канал People Talk сообщил, что на студии Первого канала в Останкино разбирают декорации для шоу. О закрытии программы написала и телеведущая Ксения Собчак.
Позже Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу, назвав данные сообщения «чушью собачей».
В начале марта стало известно, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей. После этого в СМИ стали обсуждать информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в одной из соцсетей. По данным источника, шоумен отсутствовал в России 10 дней.