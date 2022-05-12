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55 минут назад

Первый канал прокомментировал сообщения о закрытии «Вечернего Урганта»

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Пресс-служба Первого канала прокомментировала сообщения о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщает ТАСС.

Первый канал прокомментировал сообщения о закрытии «Вечернего Урганта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители телеканала назвали слухи о закрытии передачи «собачьей чушью». По информации источника РБК, опубликованные фотографии разобранного оборудования сделаны в транспортном коридоре, а не в студии шоу.

Ранее о якобы официальном закрытии «Вечернего Урганта» сообщило издание PeopleTalk. Отмечалось, что студию программы разбирают и вывозят из Останкино. Слухи о закрытии шоу появились еще в феврале, однако на Первом канале их опровергли. Там объяснили, что отсутствие передачи в эфире связано с работой канала в информационном режиме.

Шоу-бизнес,Первый канал,
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