В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы

Елена Прошина

Краснооктябрьский суд Волгограда вынес приговор Елене Колесниковой, матери певца Прохора Шаляпина. Как сообщает «МК», ее признали виновной по делу о служебном подлоге и взяточничестве — суд назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.

Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно материалам дела, Колесникова, будучи сестрой-хозяйкой в больнице №12, за деньги отмечала рабочие часы в табелях приговоренных к обязательным работам без фактической отработки.

Напомним, что о том, что мать знаменитого певца оказалась обвиняемой по делу о взятках, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда сообщалось, что женщина якобы предлагала за 10-16 тысяч рублей освободить осужденных от работы. Следствию было известно о четырех таких эпизодах за 2019-2021 годы.

Сам Прохор Шаляпин ранее заявлял, что его мать не являлась должностным лицом и не была ознакомлена с должностными инструкциями и не расписывалась за какую-либо ответственность.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители