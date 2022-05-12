Хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой

Причину быстрого старения народной артистки Аллы Пугачевой назвала «Собеседнику» пластический хирург Мадина Байрамукова.

Издание сообщает, что 73-летняя певица уже несколько месяцев живет с семьей на побережье Средиземного моря — в Израиле. Журналисты обратили внимание на резкие перемены во внешности Пугачевой.

«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое», — сказала хирург.

По ее словам, на внешности Пугачевой могла сказаться и резкая смена климата. Она ослабила регенерацию кожи, повысила ее раздражительность, чувствительность и склонность к обезвоженности. А это ухудшает эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры.

Негативно сказывается на качестве кожи использование кондиционера и прямые лучи солнца, отметила хирург. Она посоветовала Пугачевой пропить витамины, при выходе на улицу пользоваться солнцезащитными средствами и пройти курс биоревитализации для поддержания уровня увлажнённости кожи.