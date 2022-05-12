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33 минуты назад

Хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой

Мослента

Причину быстрого старения народной артистки Аллы Пугачевой назвала «Собеседнику» пластический хирург Мадина Байрамукова.

Хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание сообщает, что 73-летняя певица уже несколько месяцев живет с семьей на побережье Средиземного моря — в Израиле. Журналисты обратили внимание на резкие перемены во внешности Пугачевой.

«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое», — сказала хирург.

По ее словам, на внешности Пугачевой могла сказаться и резкая смена климата. Она ослабила регенерацию кожи, повысила ее раздражительность, чувствительность и склонность к обезвоженности. А это ухудшает эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры.

Алла Пугачева госпитализирована в прединфарктном состоянии

Негативно сказывается на качестве кожи использование кондиционера и прямые лучи солнца, отметила хирург. Она посоветовала Пугачевой пропить витамины, при выходе на улицу пользоваться солнцезащитными средствами и пройти курс биоревитализации для поддержания уровня увлажнённости кожи.

Ранее Пугачева и Галкин решили продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Стоимость своего жилища артисты оценили в 700 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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