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38 минут назад

Гвинет Пэлтроу представила коллекцию подгузников из шерсти альпака с янтарем

Lenta.ru

Американская актриса Гвинет Пэлтроу представила собственную коллекцию подгузников из шерсти альпака с янтарем. О своей новой линейке 49-летняя артистка рассказала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Гвинет Пэлтроу привлекла к себе внимание с помощью подгузников
Фото: EPAEPA

После критики нового продукта американской звезды в комментариях она добавила, что ее новая коллекция является фейковой и не выйдет в продажу. Линейка была создана для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бедности в мире.

По словам актрисы, она организовала такую акцию, так как в 33 штатах США детские подгузники считаются предметом роскоши и облагаются повышенным налогом, что приводит к тому, что каждая третья семья не может позволить себе этот товар.

Стоимость фейковой коллекцию памперсов с янтарем от актрисы составила 120 долларов за 12 штук. Эта же сумма в США является ежегодным налогом на подгузники.

«Если вас разозлило, что подгузник называют предметом роскоши, то вас должны злить и налоги на эту роскошь», — написала Пэлтроу.

Актриса также призвала поклонников поддержать благотворительный фонд, занимающийся помощью детям из бедных семей.

Ранее звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Наследники» Джеймс Кромвелл в рамках одной из протестных акций приклеил свои руки к столику в кофейне Starbucks в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес,Джеймс Кромвелл,Гвинет Пэлтроу,Starbucks,
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