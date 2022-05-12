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1 час назад

Представитель Лободы назвал «вбросом» информацию о ее планах извиниться перед россиянами

Газета.Ru

Организатор выступлений Табриз Шахиди прокомментировал слухи о том, что певица Светлана Лобода все же намерена провести концерты в нескольких российских городах и извиниться перед россиянами за негатив в их адрес. Слова представителя артистки приводит «Пятый канал».

Представитель Лободы ответил на слухи о концертах певицы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои ближайшие выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов», — сказал Шахиди.

Также он опроверг домыслы о том, что у Лободы закончились деньги, из-за чего певица готова вернуться на российскую сцену.

Ранее сообщалось, что исполнительница выступит во Владивостоке и намерена извиниться на одном из концертов перед российскими поклонниками за негативные слова, сказанные в их адрес. По словам организаторов, информация об отмене концерта не была подтверждена.

Шоу-бизнес,Табриз Шахиди,Светлана Лобода,
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