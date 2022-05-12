Представитель Лободы ответил на слухи о концертах певицы в России

Организатор выступлений Табриз Шахиди прокомментировал слухи о том, что певица Светлана Лобода все же намерена провести концерты в нескольких российских городах и извиниться перед россиянами за негатив в их адрес. Слова представителя артистки приводит «Пятый канал».

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«Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои ближайшие выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов», — сказал Шахиди.

Также он опроверг домыслы о том, что у Лободы закончились деньги, из-за чего певица готова вернуться на российскую сцену.