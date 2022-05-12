«Обе роли — главные»: Бузова заявила о возвращении на театральную сцену

Певица Ольга Бузова заявила, что совсем скоро ее снова можно будет увидеть на театральных подмостках. Она уже получила два предложения принять участие в качестве актрисы в спектаклях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение», - сказала Бузова.
Также певица рассказала, что задействована сейчас в антрепризном спектакле «Мужчина нарасхват». Правда, играет в нем она редко, потому что другие актеры очень востребованы и их всех сложно собрать вместе.
Напомним, в 2021 году Ольга Бузова отметилась в театральной постановке МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», где исполнила роль артистки кабаре. Однако вскоре новый генеральный директор театра Владимир Кехман убрал спектакль из репертуара, объяснив это низкими продажами билетов.