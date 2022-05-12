«Обе роли — главные»: Бузова заявила о возвращении на театральную сцену

Певица Ольга Бузова заявила, что совсем скоро ее снова можно будет увидеть на театральных подмостках. Она уже получила два предложения принять участие в качестве актрисы в спектаклях. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение», - сказала Бузова.

Также певица рассказала, что задействована сейчас в антрепризном спектакле «Мужчина нарасхват». Правда, играет в нем она редко, потому что другие актеры очень востребованы и их всех сложно собрать вместе.