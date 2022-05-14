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2 часа назад

Зрители обвинили жюри «Евровидения-2022» в коррупции и подтасовке

Lenta.ruиещё 2

Телезрители раскритиковали жюри международного песенного конкурса «Евровидение-2022», который проходит в итальянском Турине. Об этом сообщает Mirror.

Зрители обвинили жюри «Евровидения-2022» в коррупции
Фото: ZUMA Wire / ТАСС ZUMA Wire / ТАСС

По мнению, слушателей результаты полуфинала конкурса были подтасованы. Публика потребовала пересчета голосов, отданных за представителей Латвии и Албании, сообщает издание. Организаторов «Евровидения» также обвинили в коррупции.

«Самый ужасный полуфинал "Евровидения", который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован», — передает Mirror слова одного из поклонников шоу.

Кроме того, зрители призвали бойкотировать финал конкурса, если судейское решение не пересмотрят.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения». Он отметил, что давно потерял интерес к оригинальному эстрадному конкурсу, поскольку в него стала вмешиваться политика, а само шоу превратилось в гей-парад.

«Я готов сделать свой конкурс "Евровидение"», у меня есть много опыта», — заявил он.

Продюсер напомнил, что в 1995 году создал российскую музыкальную премию «Золотой граммофон».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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