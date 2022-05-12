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5 минут назад

Тимати заговорил о третьем ребенке

Елена Прошина

Рэпер Тимати, поделился в соцсетях о планах в личной жизни. Артист неожиданно заговорил о третьем ребенке. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Тимати заговорил о третьем ребенке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно Тимати улетел отдыхать на Мальдивы, где он организовал лагерь для обучения серфингу. В поездку артист взял двух своих детей: сына Ратмира и дочь Алису. Рэпер поделился кадрами с поездки на велосипеде с наследниками и отметил, что места хватило бы и на третьего.

«Добавлю переднюю корзину, и поместится третий», — написал он.

Теперь подписчики гадают, что имел ввиду артист. Возможно, он таким образом намекнул, что в скором времени снова станет отцом.

Напомним, детей Тимати родили разные матери. Мамой Алисы стала Алена Шишкова, а сын появился на свет от Анастасии Решетовой. С обеими рэпер давно расстался. Не так давно Тимати представил общественности новую пассию. Новой избранницей рэпера стала модель Валентина Иванова.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Валентин Иванов,
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