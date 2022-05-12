Рэпер Feduk показал лицо двухмесячной дочери

Рэпер Feduk разместил в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) серию семейных кадров с женой Александрой Новиковой и их дочерью Ниной. В том числе, фото, где видно лицо его 2-месячной наследницы. Серию снимков артист подписал «Генная инженерия»

Супруги не скрывали лицо ребенка — в день родов дочь ресторатора Аркадия Новикова публиковала фото из госпиталя. Однако, уже два месяца с момента рождения Нины поклонники не видели лицо девочки. Опубликованный кадр дал подписчикам возможность порассуждать, на кого похож ребенок. Многие сделали вывод, что Нина — копия своего отца: