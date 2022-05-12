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1 час назад

Рэпер Feduk показал лицо двухмесячной дочери

Газета.Ru

Рэпер Feduk разместил в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) серию семейных кадров с женой Александрой Новиковой и их дочерью Ниной. В том числе, фото, где видно лицо его 2-месячной наследницы. Серию снимков артист подписал «Генная инженерия»

Рэпер Feduk показал лицо двухмесячной дочери
Фото: ТАССТАСС
соцсети

Супруги не скрывали лицо ребенка — в день родов дочь ресторатора Аркадия Новикова публиковала фото из госпиталя. Однако, уже два месяца с момента рождения Нины поклонники не видели лицо девочки. Опубликованный кадр дал подписчикам возможность порассуждать, на кого похож ребенок. Многие сделали вывод, что Нина — копия своего отца:

«Как Нина на папу похожа», «Копия пап«а, один в один!», «Папина дочка», «Федя как же похож на вас!», «Ну просто копия Феди».

Рэпер Feduk и Александра Новикова официально оформили отношения в мае 2021 года. Супруги впервые стали родителями 2 марта 2022 года.

Ранее психологи рассказали, когда отец должен перестать мыть свою дочь.

Шоу-бизнес,Александра Новикова,Аркадий Новиков,
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