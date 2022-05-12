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2 часа назад

«Все всех подозревают»: Литвинова заговорила о предательстве

WomanHit.ru

Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова периодически общается со своими подписчиками. Артистка рассказывает о своей работе, путешествиях, а сейчас поделилась настроением, которое царит в ее окружении.

«Все всех подозревают»: Литвинова заговорила о предательстве
Фото: ТАССТАСС

«Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств — все равно не просчитаете наперед» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала знаменитость в своем блоге в Telegram.

Ранее Литвинова признавалась, что скучает по России, но возвращаться на родину пока не планирует. Сейчас актриса живет в своей квартире в Париже.

Напомним, Рената была замужем два раза. Первым супругом звезды стал продюсер Александр Антипов. Вторым мужем артистки был бизнесмен Леонид Добровский. В этом браке у них родилась дочь Ульяна.

Шоу-бизнес,Александр Антипов,Рената Литвинова,
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