«Все всех подозревают»: Литвинова заговорила о предательстве

Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова периодически общается со своими подписчиками. Артистка рассказывает о своей работе, путешествиях, а сейчас поделилась настроением, которое царит в ее окружении.
«Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств — все равно не просчитаете наперед» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала знаменитость в своем блоге в Telegram.
Ранее Литвинова признавалась, что скучает по России, но возвращаться на родину пока не планирует. Сейчас актриса живет в своей квартире в Париже.
Напомним, Рената была замужем два раза. Первым супругом звезды стал продюсер Александр Антипов. Вторым мужем артистки был бизнесмен Леонид Добровский. В этом браке у них родилась дочь Ульяна.