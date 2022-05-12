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1 час назад

Уехавшая во Францию Рената Литвинова заговорила о предательстве

Газета.Ruиещё 2

Актриса Рената Литвинова, которая в настоящий момент пребывает во Франции, в своем Telegram-канале заговорила о предательстве. Правда, она не уточнила, кому именно адресовано ее послание.

Уехавшая во Францию Литвинова заговорила о предательстве
Фото: ТАССТАСС

«Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств — все равно не просчитаете наперед», — поделилась она тревожными мыслями. При этом она не сказала, что именно произошло.

Поклонники оценили искренность актрисы и даже предложили позвонить ей, чтобы поддержать в непростое время.

Стало известно местонахождение Анжелики Варум

Ранее Рената Литвинова призналась, что берет уроки французского языка.

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