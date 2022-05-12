"Это вам не Москва-Сити": сын Валерии показал пентхаус в Дубае

Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и их полуторагодовалой дочерью Селин отправились на отдых в ОАЭ. Близкие певицы Валерии поселились с роскошном пентхаусе в Дубае. 23-летний Арсений провел для своих подписчиков рум-тур по апартаментам, расположенным в высотном здании.

Фото: ТАСС ТАСС

Помещение оформлено в лаконичных светлых оттенках. Благодаря панорамным окнам изо всех комнат открывается вид на Персидский залив

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«Кажется, я в раю», — лаконично сформулировал Арсений свои впечатления от номера.

«Это вам не Москва-Сити», — добавил младший сын Валерии.

Известно, что после рождения дочери Арсений и Лиана стали жить в центре российской столицы. Шульгин не раз отмечал, что ему важно находиться как можно ближе к своему офису.

Ранее Арсений Шульгин профессионально занимался музыкой. Как пианист молодой человек не раз становился лауреатом престижных музыкальных конкурсов. В 2017 году Арсений открыл свой ресторан. Позже молодой человек сосредоточился на IT и интернет-проектах.