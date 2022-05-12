Фанаты Джонни Деппа потратили миллионы, чтобы присутствовать на суде

Зрители судебного процесса по делу о клевете Джонни Деппа и Эмбер Херд приложили все усилия, чтобы получить место в зале суда. Как сообщает People, некоторые фанаты актеров разбили лагерь в автомобилях перед зданием суда и потратили $30 тыс. долларов на транспортные расходы.

Несколько поклонников Деппа приходили задолго до начала судебного заседания, чтобы убедиться, что им дадут браслеты, чтобы они могли сидеть в зале суда.

«Я никогда раньше не была на публичном суде. Я никогда не оставалась на ночь из-за очереди, и я пришла в 00:45», — рассказала одна из наблюдательниц.

Некоторые фанаты из других стран приехали в США, чтобы увидеть вживую судебный процесс. Одна из женщин, которая поддерживает Деппа, решила прилететь из Великобритании. Она рассказала, что однажды всю ночь стояла в очереди под ливнем и промокла.