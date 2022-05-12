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50 минут назад

Шнуров высказался об отъезде из России

Алиса Селезнёва

Эмиграция российских звезд кажется «несколько ущербной». Об этом в интервью YouTube-каналу «Белый шум» заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Шнуров высказался об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

По словам артиста, он не берется осуждать коллег, так как они вправе поступать так, как считают нужным.

«Думаю, они себя представляют новой волной русской эмиграции. Может быть, в голове рисуют «Философский пароход» 1922 года… И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», - заявил он.

При этом Сергей Шнуров предположил, что критика в адрес России со стороны эмигрантов продиктована их желанием получить «копеечку».

Певец Максим Леонидов сообщил об эмиграции

«Может быть, они надеются, что таким образом обратят на себя внимание правительств и те дадут им какую-то копеечку», - заметил музыкант.

По после начала российской спецоперации на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса уехали из страны. В частности, среди них оказались музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева, которые регулярно в своих соцсетях и в интервью позволяют себе оскорбления в сторону России и ее жителей.

Шоу-бизнес,Максим Леонидов,Татьяна Лазарева,Чулпан Хаматова,Андрей Макаревич,Сергей Шнуров,
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