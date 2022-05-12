Шнуров высказался об отъезде из России

«Думаю, они себя представляют новой волной русской эмиграции. Может быть, в голове рисуют «Философский пароход» 1922 года… И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», - заявил он.