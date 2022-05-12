Шнуров высказался об отъезде из России

Эмиграция российских звезд кажется «несколько ущербной». Об этом в интервью YouTube-каналу «Белый шум» заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
По словам артиста, он не берется осуждать коллег, так как они вправе поступать так, как считают нужным.
«Думаю, они себя представляют новой волной русской эмиграции. Может быть, в голове рисуют «Философский пароход» 1922 года… И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», - заявил он.
При этом Сергей Шнуров предположил, что критика в адрес России со стороны эмигрантов продиктована их желанием получить «копеечку».
«Может быть, они надеются, что таким образом обратят на себя внимание правительств и те дадут им какую-то копеечку», - заметил музыкант.
По после начала российской спецоперации на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса уехали из страны. В частности, среди них оказались музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева, которые регулярно в своих соцсетях и в интервью позволяют себе оскорбления в сторону России и ее жителей.