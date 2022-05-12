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2 часа назад

Оскар Кучера считает, что на Галкина могут завести уголовное дело

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Актер Оскар Кучера считает, что на шоумена Максима Галкина в скором времени могут завести уголовное дело. Об этом артист рассказал порталу Teleprogramma.pro.

Оскар Кучера считает, что на Галкина скоро заведут уголовное дело
Фото: ТАССТАСС

«По факту антироссийских высказываний Максима Галкина силовики РФ проводят доследственную проверку. Не исключено, что она может завершиться возбуждением в отношении юмориста уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Дожили», — заявил Кучера.

Напомним, Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уже почти три месяца живет в Израиле. За это время шоумен сделал в своих социальных сетях несколько громких высказываний.

Также Максим и Алла не жалуются на финансовое положение. Сначала супруг Примадонны планировал сделать тур из десяти шоу, однако из-за высокого спроса на выступления шоумен анонсировал новые.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Оскар Кучера,Алла Пугачева,
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