Оскар Кучера считает, что на Галкина скоро заведут уголовное дело

Актер Оскар Кучера считает, что на шоумена Максима Галкина в скором времени могут завести уголовное дело. Об этом артист рассказал порталу Teleprogramma.pro.

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«По факту антироссийских высказываний Максима Галкина силовики РФ проводят доследственную проверку. Не исключено, что она может завершиться возбуждением в отношении юмориста уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Дожили», — заявил Кучера.

Напомним, Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уже почти три месяца живет в Израиле. За это время шоумен сделал в своих социальных сетях несколько громких высказываний.