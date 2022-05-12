Волочкова высказалась об отъезде из России

Анастасия Волочкова – российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель заявила, что она даже не думала о том, чтобы покинуть Россию.
Она напомнила, что представляла РФ на самых прославленных площадках мира и по сегодняшний день остается верна своей Родине.
«Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь — лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», — говорит Волочкова.
При этом звезда подчеркнула, что даже профессиональные притеснения для нее не являются помехой. Этим заявлением балерина напомнила о громком конфликте с Большим театром, который длится уже 22-й год.