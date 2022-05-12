Волочкова высказалась об отъезде из России

«Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь — лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», — говорит Волочкова.