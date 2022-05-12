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1 час назад

Ольга Бузова ответила на критику своих танцевальных навыков

runews24.ruиещё 1

В последнее время поющая телеведущая Ольга Бузова серьезно увлеклась танцами на пилоне, из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес

Бузова ответила на критику ее танцев на пилоне
Фото: ТАССТАСС
Телеграм-канал «Бузова»

Некоторые интернет-пользователи назвали певицу крупноватой для подобной деятельности, другие — неповоротливой.

«Откуда в вас столько желчи? Вы сами занимаетесь чем-то новым для себя? Говорю ли я, что являюсь профи в pole dance и еду на соревнования? Я учусь, развиваюсь, занимаюсь спортом, держу себя в тонусе, каждый день работаю над собой, чтобы становиться лучше», - подчеркнула Бузова.

По ее словам, она учится быть пластичной, поскольку ей этого не хватает.

«Вам легче становится от того, что вы мне пишете, какая я жирная и деревянная?» - спросила Ольга у хейтеров.

36-летняя телеведущая признала, что в настоящее время находится не в форме. Она призвала не критиковать ее:

«Не нравится, пройди мимо».

Напомним, не так давно у Бузовой возникли проблемы с рукой. Из-за травмы певица принимала гормональные препараты.

«Хочу всем объяснить: в ситуации с рукой мне кололи гормоны. Кто разбирается, тот понимает, что это такое», - отметила Ольга.

Она пояснила, что ей на фоне лечения категорически запрещено заниматься спортом.

«Ну ладно, я чуть поправилась, но не называйте меня упитанной», — добавила Бузова.

Телезвезда надеется в ближайшее время вернуть стройное и подтянутое тело.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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