Бузова ответила на критику ее танцев на пилоне

В последнее время поющая телеведущая Ольга Бузова серьезно увлеклась танцами на пилоне, из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес
Некоторые интернет-пользователи назвали певицу крупноватой для подобной деятельности, другие — неповоротливой.
«Откуда в вас столько желчи? Вы сами занимаетесь чем-то новым для себя? Говорю ли я, что являюсь профи в pole dance и еду на соревнования? Я учусь, развиваюсь, занимаюсь спортом, держу себя в тонусе, каждый день работаю над собой, чтобы становиться лучше», - подчеркнула Бузова.
По ее словам, она учится быть пластичной, поскольку ей этого не хватает.
«Вам легче становится от того, что вы мне пишете, какая я жирная и деревянная?» - спросила Ольга у хейтеров.
36-летняя телеведущая признала, что в настоящее время находится не в форме. Она призвала не критиковать ее:
«Не нравится, пройди мимо».
Напомним, не так давно у Бузовой возникли проблемы с рукой. Из-за травмы певица принимала гормональные препараты.
«Хочу всем объяснить: в ситуации с рукой мне кололи гормоны. Кто разбирается, тот понимает, что это такое», - отметила Ольга.
Она пояснила, что ей на фоне лечения категорически запрещено заниматься спортом.
«Ну ладно, я чуть поправилась, но не называйте меня упитанной», — добавила Бузова.
Телезвезда надеется в ближайшее время вернуть стройное и подтянутое тело.