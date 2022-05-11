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26 минут назад

Стало известно о планах Пугачевой переехать в другую страну

Вероника Полынина

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой планирует переехать из Израиля в Латвию, узнала «Комсомольская правда».

Стало известно о планах Пугачевой переехать в другую страну
Фото: ТАССТАСС

В Израиле семья Пугачевой снимает просторную визу в Кейсарии – фешенебельном городке, расположенном между Тель-Авивом и Хайфой. В этом доме Пугачева и Галкин провели уже больше двух месяцев, однако в СМИ появились слухи, что Примадонна в ближайшее время планирует переезд в Прибалтику.

По информации «КП», певица предпочитает проводить лето на Кипре и в Юрмале. Латвийская пресса сообщала, что Пугачева приобрела на рижском взморье апартаменты в элитном жилом комплексе стоимостью не менее 400 тысяч евро. До покупки семья Примадонны останавливалась на арендованной вилле.

Предположительно, Примадонна не будет изменять традициям и в этом году. Тем более, что летом в Юрмалу съезжаются друзья Пугачевой: Лайма Вайкуле и Борис Моисеев.

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