Родственники пустили с молотка драгоценности Людмилы Гурченко

Личные вещи народной артистки СССР Людмилы Гурченко продают с аукциона. Информация о продаже вещей актрисы появилась на сайте акционного дома «Литфонд».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Среди лотов: концертные костюмы, украшения, аксессуары, фотографии и предметы интерьера из дома Гурченко.

Так, за шляпку-кокошник, созданную для Гурченко Валентином Юдашкиным в 1980-е годы, организаторы аукциона планируют выручить от 50 тысяч рублей. Стартовая цена концертного наряда артистки работы Юдашкина составляет 150 тысяч рублей. Фото танцующей в квартире Гурченко оценили в 7 тысяч рублей.

Аукцион проходит в онлайн-формате, приобрести личные вещи звезды советского кинематографа можно будет до 18 мая.

СМИ предположили, что за продажей вещей Гурченко стоит ее вдовец Сергей Сенин. Внучка актрисы Елена Королева заявила, что узнала об аукционе из интернета и не имеет отношения к продаже вещей.