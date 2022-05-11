Алсу вместе с мужем посетила закрытую вечеринку в Дубае

Певица Алсу провела майские праздники в Дубае вместе с семьей. В частности, исполнительница посетила с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым — гала-ужин Big Art Festival в семизвездочном отеле Burj Al Arab. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, на мероприятии супруги сидели напротив друг друга за огромным столом. Журналисты обратили внимание на изменившуюся внешность Абрамова, который заметно похудел и отпустил бороду и усы

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Во время ужина Алсу вместе с мужем смогла отведать карпаччо из сезонных сицилийских креветок и авторский десерт от шеф-повара с лимонным сорбетом. Ведущим вечера выступил шоумен Александр Белов. В конце ужина на сцене отеля выступил Леонид Агутин, которому певица охотно подпевала.