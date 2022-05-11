Алсу вместе с мужем посетила закрытую вечеринку в Дубае

Певица Алсу провела майские праздники в Дубае вместе с семьей. В частности, исполнительница посетила с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым — гала-ужин Big Art Festival в семизвездочном отеле Burj Al Arab. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, на мероприятии супруги сидели напротив друг друга за огромным столом. Журналисты обратили внимание на изменившуюся внешность Абрамова, который заметно похудел и отпустил бороду и усы
Во время ужина Алсу вместе с мужем смогла отведать карпаччо из сезонных сицилийских креветок и авторский десерт от шеф-повара с лимонным сорбетом. Ведущим вечера выступил шоумен Александр Белов. В конце ужина на сцене отеля выступил Леонид Агутин, которому певица охотно подпевала.
Напомним, что Алсу состоит в браке с Абрамовым 16 лет. Пара воспитывает троих детей — дочерей Микеллу и Сафину и сына Рафаэля.