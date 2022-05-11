Адвокат Александр Островский высказался по поводу пенсии певицы Аллы Пугачевой. Он отметил, что теоретически артистка может лишиться некоторой части выплат от государства.

Ранее художник Никас Сафронов возмутился размеру пенсий некоторых знаменитостей. Он отметил, что публичных личностей, в том числе Аллу Пугачеву, стоило бы лишить господдержки.

Видео дня

Его слова прокомментировал адвокат Александр Островский. Он отметил, что по закону обычную пенсию у Примадонны отобрать нельзя. Однако, если ее лишат звания народной артистки, то она потеряет доплату за него.

«Она получает доплату за звание народной артистки. Вот если лишат ее звания, то эту доплату она перестанет получать. Но Никас просто сотрясает воздух, никто Пугачеву не будет лишать этого», — объяснил эксперт в беседе с порталом Day.ru.

Художник Никас Сафронов предложил лишить пенсии российских звезд шоу-бизнеса.

«Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС – одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям – пусть эту буду я, Пугачева или та же Лолита — какая пенсия? Мы все проживем без этих денег!» — сказал он «Собеседнику».

Сафронов добавил, что Лолите пенсия вообще не нужна, так как сумма пособий от государства — это капля в море.

Говоря о себе, художник заявил, что своей пенсии «вообще не видит» и не знает, сколько точно получает, так как отдает эти деньги на благотворительность.

Ранее певица Лолита Милявская пожаловалась, что размер ее пенсии составляет 23 200 рублей в месяц. По ее словам, некоторые коллеги-артисты получают в России более высокие выплаты.

Нельзя забирать у человека то, что принадлежит ему по праву, заявил звёздный юрист Андрей Алёшкин, комментируя слова художника Никаса Сафронова о необходимости лишить певиц Лолиту и Аллу Пугачёву пенсии. В беседе с «ФедералПресс» адвокат назвал Примадонну «эпохой».

Любые рассуждения на эту тему сильно понижают социальный статус тех, кто это предлагает. Пугачёва — это эпоха, она заслужила быть той, кем она является, — подчеркнул Алёшкин.

Звездный продюсер Сергей Лавров заявил, что покинувшие Россию певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин довольствуются материальной помощью от бизнесмена Михаила Прохорова.

В Сети начали ходить слухи о том, что Галкин и Пугачева заимели себе неизвестного спонсора, который обеспечивает звездной семье хорошую жизнь в Израиле. По словам Лаврова, этим спонсором может быть олигарх Лавров.

«Старая дружба, но я не думаю, что он помогал рублями в концертах Галкина. Если мог бы продвигать, то не продажей билетов. В лучшем случае рублем помог, но Алле Борисовне», — цитирует продюсера портал blitz+.

Галкин и Пугачева находятся в израильской Кесарии уже около двух месяцев. Супруги вместе со своими детьми проживают в элитном особняке на берегу моря, за который платят 1 миллион рублей в месяц.

Алла Пугачева и Максим Галкин решили продать свой замок в подмосковной деревне Грязь, пишет «Телепрограмма». По данным издания, шестиэтажный коттедж артисты планируют продать за 10 миллионов долларов, или 700 миллионов рублей.

Сейчас звездная пара живет в древнем городе Израиля Кесарии. По версии СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин присматривают себе жилье на средиземноморском побережье.

«Телепрограмма» изучила местный рынок недвижимости и выделила несколько вариантов. Так, например, пятикомнатная вилла площадью чуть больше 300 квадратных метров с видом на море продается почти за 2миллиона долларов (менее 150 миллионов рублей), а коттедж с высококачественной отделкой обойдется в 4,8 миллиона долларов (практически 400 миллионов рублей).

Издание не называет источник, сообщивший о планах продажи Пугачевой и Галкиным своего дома в Подмосковье. По данным различных онлайн-досок объявлений о продаже недвижимости, на сегодня самый большой дом, выставленный в деревне Грязи, стоит 80 миллионов рублей. Его площадь — 2400 квадратных метров.

Расположенный в Подмосковье замок юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой упал в цене в пять раз в связи с текущей экономической ситуацией. К такому выводу пришел специалист по элитной недвижимости и владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев, его слова передает KP.RU. Бизнесмен назвал особняк юмориста странным.

«Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом», — отметил эксперт.

Согласно его оценке, на данный момент за особняк в деревне Грязь можно выручить 100-150 миллионов рублей.

По подсчетам экспертов, строительство шестиэтажного замка площадью 2,3 тысячи квадратных метров обошлось Галкину в 10 миллионов долларов. Кроме того, шоумену приходится ежемесячно платить около миллиона рублей за содержание особняка. Ковалев считает, что энерго- и теплоснабжение обходятся Галкину в 60 тысяч рублей, работа персонала и круглосуточной охраны — в 400 тысяч, а услуги садовника — в 80 тысяч. Дополнительные затраты включают уборку бассейна и ремонтные работы.

Замок спроектировали архитекторы Вера Горлицына и Анатолий Голев. Как сообщила Горлицына, при разработке проекта изучались французские замки. Многие предметы интерьера и экстерьера были сделаны исключительно для Галкина: статуи горгулий на входе, копия антикварных рыцарских доспехов, потайные комнаты и подземные ходы, созданные по эскизам самого юмориста лифты.

В феврале Галкин показал роскошную отделку нескольких комнат в замке. В опубликованное артистом видео попали оформленные с использованием темного дерева стены, камин и колонны, украшенные цветочным орнаментом, и итальянская мебель.

Расположенный в Подмосковье замок юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой невозможно продать, считает популярная российская блогерша Лена Миро. В публикации на своей странице в ЖЖ она назвала особняк в деревне Грязь «родовым проклятием».

Facebook

«Такое великолепие продать невозможно. У людей архитектурный вкус появился, в таком доме жить вряд ли кто-то захочет, — пояснила Миро. — Всем теперь нравится минимализм, без горгулий на крыше. Без шпилей, без сомнительных украшательств фасада. В тренде — современный стиль, панорамное остекление, плоские кровли. И, конечно же, экономия, когда дом грамотно утеплен, оснащен современными инженерными системами».

Риелторы полагают, что продать замок можно только фанату Пугачевой, указала блогерша. «Но у этих людей, как правило, нет столько денег, чтобы купить за миллиард дом, который я бы даже просто так не взяла», — добавила она.

Юморист, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин объяснил свой отъезд в Израиль. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) он подчеркнул, что предательства в его действиях нет.

Галкин отметил, что любит Россию и российского зрителя, однако имеет право любить и другие места — например, Израиль.

«Здесь мои родители лечились от онкологии, израильские врачи продлили им жизнь. Вообще меня многое связывает с этой землей. Она для меня такая же родная, как и Россия», — заявил шоумен.

Галкин добавил, что как бы ни хотел выступать в России, на данный момент это невозможно из-за финансовых трудностей. Он на время перебрался в Израиль, чтобы отдохнуть и подготовиться к будущим концертам.

«Я всегда готов выступать перед любимым русским зрителем, независимо от гонорара: и в больших, и в маленьких городах. Не упрекайте меня в предательстве, предательства здесь нет», — заключил юморист.

Ранее на отъезд Пугачевой и Галкина с детьми в Израиль отреагировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что знаменитая семья много трудилась и заслужила право на отдых.

Алла Пугачева и Максим Галкин планируют в будущем покинуть Израиль и обосноваться в Прибалтике. Об этом 10 мая сообщает «Собеседник». Из-за планов переехать в Прибалтику Пугачева и Галкин до сих пор не купили какую-либо недвижимость в Израиле, предпочитая снимать дом в Кесарии за 1 миллион рублей в месяц.

Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети уехали в Израиль больше двух месяцев назад – в начале марта. Как ранее сообщала Провинция.ру, в СМИ появлялась информация, что Примадонна подыскивает на земле обетованной школу для детей, а сама планирует устроиться работать на местное телевидение. У Максима Галкина на ближайшее время запланирован гастрольный тур по Израилю с концертами. Однако у звездного семейства, как выяснилось, могут быть и другие планы.

«Чета Пугачева – Галкин намерена покинуть Израиль и переместиться в Прибалтику», - пишет 10 мая «Собеседник», не раскрывая источник своей информации.

В какую именно прибалтийскую страну отправится звездная чета – не уточняется. Можно предположить, что это будет Латвия. Именно в Юрмале Алла Пугачева традиционно проводила летние месяцы много лет подряд.

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с «Пятым каналом» прокомментировала сообщения о том, что певица зарегистрировала бренд «Примадонна». Он зарегистрирован уже давно. А на днях его продлили.

По словам Чупраковой, никакие товары под этой торговой маркой не производятся, а сам бренд нужен для защиты репутации звезды.

«Чтобы туалет не назвали Примадонной. Просто, чтобы было. Пока ничего, а так… Кто его знает?» — не исключила производства товаров под брендом Пугачевой представительница звезды.

Она также прокомментировала слухи о продаже оружия под брендом «Примадонна».

«Конечно, конечно. Ядерное! Обязательно! Оружие, да», — пошутила она.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева регистрирует бренд, под которым можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, называть так коллекторские агентства, а также оружие и боеприпасы.

Законопроект, запрещающий упоминание в СМИ и интернет-ресурсах артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине, могут разработать в РФ. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

«Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — считает сенатор.

Цеков отметил, что любые, даже отрицательные, упоминания об артистах способствуют их популярности.

«Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?» — подчеркнул сенатор.