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12 минут назад

Киркоров допустил победу Украины на «Евровидении»

Елена Прошина

Российский исполнитель Филипп Киркоров оценил шансы Украины выиграть на песенном конкурсе «Евровидение», который проходит в Италии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Киркоров допустил победу Украины на «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец допустил победу украинской команды Kalush Orchestra, которые в этом году представляют на «Евровидении» вою страну с песней Stefania. Однако Киркоров уточнил, что музыканты получают большую поддержку, скорее, из-за политической ситуации, а не своего музыкального номера.

«Вокруг разная речь звучит, украинская в том числе. Безусловно, существует некий акцент на украинскую тему. Многие в зале сидят с украинскими флагами. Наверное, у них даже будут шансы победить, потому что слишком эта тема на слуху и неважно, что они поют, они на сцене и они герои в понимании Европы. А я за музыку», - рассказал Киркоров.

При этом артист подчеркнул, что не ощутил негативного отношения к гостям из России. По словам певца, он окунулся в атмосферу праздника любви и хорошего настроения. Киркоров уточнил, что будет болеть за участницу из Греции.

Напомним, пользователи сети раскритиковали Филиппа Киркорова за то, что тот отправился в этом году на «Евровидение». Поклонники напомнили певцу, что Россия была отстранена от участия в конкурсе в 2022 году из-за проведения спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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