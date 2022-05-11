Григорий Лепс прибыл в Донбасс

Несколько минут назад стало известно, что Григорий Лепс поехал на Донбасс. Артист опубликовал видео из региона, рассказав, что собирается отвлечь людей от тяжелых будней, выступить и посетить раненых в госпитале.
Отметим, что в последнее время артист призывает русский народ объединиться. Григорий Лепс старается принимать участие во всех благотворительных концертах в поддержку России. Ранее он дал концерт для военных, их семей, волонтеров, военных врачей, а также раненых в ходе спецоперации РФ. Мероприятия проходят под лозунгами «Zа Россию» и «Zа мир без нацизма».
«Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим им пластинок, раздадим денег», — четко произнес музыкант у себя в микроблоге.