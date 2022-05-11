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1 час назад

Волочкова предложила назначить Цискаридзе руководителем Большого театра

Газета.Ruиещё 6

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с НСН заявила ее коллега Николай Цискаридзе может стать достойным руководителем Большого театра.

Волочкова предложила назначить Цискаридзе руководителем Большого театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой — полностью провел реконструкцию, изменил уровень — это его заслуги», — подчеркнула Волочкова.

По ее словам, в 2003 году коллег балерины заставляли подписать письмо о том, что они не хотят танцевать с Волочковой. Единственным, кто не подписал документ, был именно Цискаридзе, уверяет балерина.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Анастасия Волочкова,
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