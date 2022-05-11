Волочкова предложила назначить Цискаридзе руководителем Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с НСН заявила ее коллега Николай Цискаридзе может стать достойным руководителем Большого театра.
«Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой — полностью провел реконструкцию, изменил уровень — это его заслуги», — подчеркнула Волочкова.
По ее словам, в 2003 году коллег балерины заставляли подписать письмо о том, что они не хотят танцевать с Волочковой. Единственным, кто не подписал документ, был именно Цискаридзе, уверяет балерина.