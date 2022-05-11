Волочкова предложила назначить Цискаридзе руководителем Большого театра

«Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой — полностью провел реконструкцию, изменил уровень — это его заслуги», — подчеркнула Волочкова.

По ее словам, в 2003 году коллег балерины заставляли подписать письмо о том, что они не хотят танцевать с Волочковой. Единственным, кто не подписал документ, был именно Цискаридзе, уверяет балерина.