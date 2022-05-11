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1 час назад

Киркоров допустил победу украинской команды на «Евровидении»

Говорит Москва

По мнению артиста, сейчас на конкурсе особенно сильно чувствуется поддержка команды из этой страны.

Киркоров допустил победу украинской команды на «Евровидении»
Фото: ТАССТАСС

Об этом Филипп Киркоров сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Вокруг разная речь звучит, украинская в том числе. Безусловно, существует некий акцент на украинскую тему. Многие в зале сидят с украинскими флагами. Наверное, у них даже будут шансы победить, потому что слишком эта тема на слуху и неважно, что они поют, они на сцене и они герои в понимании Европы. А я за музыку».

Артист подчеркнул, что не ощутил негативного отношения к гостями из России.

«Евровидение» для меня как было вне политики, так оно и осталось. Никакой разницы не чувствую. Приехал я по приглашению организаторов. Идёт праздник, никто с враждебными выходками не лезет, во всяком случае, я этого не ощутил. Я окунулся в атмосферу праздника любви и хорошего настроения и получил массу удовольствия».

10 мая в Турине состоялся полуфинал 66-го конкурса песен «Евровидение». В этом году в связи со спецоперацией на Украине организаторы конкурса запретили России участвовать в мероприятии.

Филипп Киркоров ранее прибыл в Италию по приглашению организаторов «Евровидения».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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