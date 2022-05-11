Киркоров допустил победу украинской команды на «Евровидении»

По мнению артиста, сейчас на конкурсе особенно сильно чувствуется поддержка команды из этой страны.
Об этом Филипп Киркоров сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Вокруг разная речь звучит, украинская в том числе. Безусловно, существует некий акцент на украинскую тему. Многие в зале сидят с украинскими флагами. Наверное, у них даже будут шансы победить, потому что слишком эта тема на слуху и неважно, что они поют, они на сцене и они герои в понимании Европы. А я за музыку».
Артист подчеркнул, что не ощутил негативного отношения к гостями из России.
«Евровидение» для меня как было вне политики, так оно и осталось. Никакой разницы не чувствую. Приехал я по приглашению организаторов. Идёт праздник, никто с враждебными выходками не лезет, во всяком случае, я этого не ощутил. Я окунулся в атмосферу праздника любви и хорошего настроения и получил массу удовольствия».
10 мая в Турине состоялся полуфинал 66-го конкурса песен «Евровидение». В этом году в связи со спецоперацией на Украине организаторы конкурса запретили России участвовать в мероприятии.
Филипп Киркоров ранее прибыл в Италию по приглашению организаторов «Евровидения».