Риелтор назвала цену замка Галкина и Пугачевой

Найти покупателя на такую специфическую недвижимость, как замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь, не так-то просто, заявила риелтор Полина Бурова. В беседе с StarHit она отметила, что сейчас продать дом дороже 250 млн рублей невозможно.
«Появилась информация, якобы шоумен хочет продать свой замок примерно за 10 млн долларов. Максиму нужно значительно скинуть цену, чтобы привлечь покупателя, в таком случае стоимость особняка будет варьироваться в районе 500 млн рублей. Учитывая нынешнюю ситуацию в стране и пошатнувшийся рынок недвижимости, шансы продать данную недвижимость и за такую сумму очень малы», — подчеркнула риелтор.
Неназванная владелица агентства по продаже элитной недвижимости согласилась с коллегой. Эксперт отметила, что потенциальным хозяевам особняка также придется содержать огромное количество персонала для поддержания в порядке самого замка, всевозможных помещений и объектов на его территории.
Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина.
После увольнения Галкина с Первого канала в СМИ начали появляться слухи, что супруги хотят продать замок в Грязях за 10 млн долларов и купить аналогичную недвижимость в израильской Кесарии.