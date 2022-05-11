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44 минуты назад

Риелтор назвала цену замка Галкина и Пугачевой

Елена Прошина

Найти покупателя на такую специфическую недвижимость, как замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь, не так-то просто, заявила риелтор Полина Бурова. В беседе с StarHit она отметила, что сейчас продать дом дороже 250 млн рублей невозможно.

Риелтор назвала цену замка Галкина и Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Появилась информация, якобы шоумен хочет продать свой замок примерно за 10 млн долларов. Максиму нужно значительно скинуть цену, чтобы привлечь покупателя, в таком случае стоимость особняка будет варьироваться в районе 500 млн рублей. Учитывая нынешнюю ситуацию в стране и пошатнувшийся рынок недвижимости, шансы продать данную недвижимость и за такую сумму очень малы», — подчеркнула риелтор.

Неназванная владелица агентства по продаже элитной недвижимости согласилась с коллегой. Эксперт отметила, что потенциальным хозяевам особняка также придется содержать огромное количество персонала для поддержания в порядке самого замка, всевозможных помещений и объектов на его территории.

Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина.

После увольнения Галкина с Первого канала в СМИ начали появляться слухи, что супруги хотят продать замок в Грязях за 10 млн долларов и купить аналогичную недвижимость в израильской Кесарии.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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