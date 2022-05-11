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59 минут назад

Анна Семенович раскрыла подробности пластических операций

Lenta.ruиещё 1

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович раскрыла подробности пережитых пластических операций. На эту тему она высказалась в интервью для «Собеседника».

Семенович раскрыла подробности пластических операций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

43-летняя певица призналась, что перенесла несколько хирургических вмешательств. В частности, она сделала липосакцию рук. «Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо (...) Сейчас осталось только поработать над качеством кожи», — уточнила она.

Помимо этого, собеседница издания рассказала, что скорректировала форму подбородка посредством пластики. Семенович добавила, что после процедуры на ее лице остался небольшой шрам, однако данный факт ее не беспокоит.

«У меня шрам там был и до операции. После спорта остался, а еще я упала в детстве», — отметила артистка.

В заключение исполнительница заявила, что никто никогда не отговаривал ее от упомянутых манипуляций с внешностью.

«Мне не важно, что устраивает моего мужчину. Важно, чтобы нравилось мне. Я себе вообще нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. Мне кажется, что в сорок лет жизнь только начинается», — подчеркнула Семенович.

В декабре 2019 года Анна Семенович сообщила о том, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Артистка объяснила, что врачи ставят такой диагноз, когда размер груди женщины достигает шестого, седьмого, восьмого, девятого и далее. Помимо этого, певица пожаловалась, что несколько лет назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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