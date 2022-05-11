Риэлтор оценил шансы Галкина продать замок

Ходят слухи, что Максим Галкин хочет продать замок аж за миллиард рублей. Но агент по недвижимости Полина Бурова в разговоре со «СтарХитом» сомневается, что у артиста получится.

«Максиму нужно значительно скинуть цену, чтобы привлечь покупателя, в таком случае стоимость особняка будет варьироваться в районе 500 миллионов рублей», – говорит она.

Бесспорно, дом Галкина и Пугачевой – нечто. Мало того, что он выполнен в средневековом стиле и заполнен дорогими статуями, картинами и барельефами, там есть частный кинотеатр, бассейн, роскошный сад. Но, по словам риэлтора, рынок недвижимости пошатнулся, и покупать дом за миллиард не решатся.