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1 час назад

Риэлтор оценил шансы Максима Галкина продать замок за баснословную сумму

РИА "ФедералПресс"

Ходят слухи, что Максим Галкин хочет продать замок аж за миллиард рублей. Но агент по недвижимости Полина Бурова в разговоре со «СтарХитом» сомневается, что у артиста получится.

Риэлтор оценил шансы Галкина продать замок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Максиму нужно значительно скинуть цену, чтобы привлечь покупателя, в таком случае стоимость особняка будет варьироваться в районе 500 миллионов рублей», – говорит она.

Бесспорно, дом Галкина и Пугачевой – нечто. Мало того, что он выполнен в средневековом стиле и заполнен дорогими статуями, картинами и барельефами, там есть частный кинотеатр, бассейн, роскошный сад. Но, по словам риэлтора, рынок недвижимости пошатнулся, и покупать дом за миллиард не решатся.

«Для сравнения количество сделок в апреле 2022 года сократились на 50% наряду с прошлым годом», – объяснил эксперт.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Галкин и Пугачева хотят переехать в новую страну.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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