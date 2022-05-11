Наташа Королева опровергла разрыв с Тарзаном

Российская певица Наташа Королева опровергла слухи о разрыве с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Артистка опубликовала соответствующее фото на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Королева выложила семейное фото с супругом, вместе с которым она провела День Победы. Отмечается, что пара в находится браке уже почти 20 лет, у них родился сын Архип.