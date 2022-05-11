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1 час назад

Бузова станцевала на пилоне и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала на пилоне и вызвала споры в сети. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бузова станцевала на пилоне и вызвала споры в сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ролике знаменитость показала фигуру в откровенном образе черного цвета, покрутившись вокруг пилона. Поп-исполнительница снялась в лонгсливе, коротких спортивных шортах и туфлях на небольшом каблуке. На размещенных кадрах видно, что волосы артистки собраны в высокий хвост.

«Танец — это огромный мир, чтобы его покорить, надо иметь терпение. Как мне хочется овладеть этим искусством (…) Впереди еще много работы», — высказалась звезда под постом, который набрал 42 тысячи лайков.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации певицы. Так, одни раскритиковали внешний вид Бузовой. «Оля, похудеть немного надо, без обид», «Постарела», «Оля, иди лучше в зал», «Деревянная», «Просто бревнышко», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешностью и танцем артистки. «Красотка», «Пластичная и грациозная Оля», «Не понимаю людей, которые пишут гадости, ты чудесна», «Как красиво», «Вижу прогресс», — отмечали поклонники.

Ольга Бузова не в первый раз делится подобным видео. В апреле знаменитость также продемонстрировала фигуру в откровенном наряда, станцевав вокруг пилона. Поп-исполнительница предстала перед подписчиками в черном боди, мини-шортах из кожи, чулках в сетку и туфлях на невысоком каблуке.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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