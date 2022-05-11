Бузова рассказала об общении с "идеальным бывшим"

Ольга Бузова в интервью с Sobesednik.ru рассказала о взаимоотношениях с экс-бойфрендом.

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По словам телеведущей, она хорошо общается с одним из своих бывших возлюбленных и часто проводит с ним время.

«Мы расставались любя. И теперь можем куда-то полететь вместе. Мы всегда на связи и с Тимой, и с его мамой, которая ко мне прекрасно относится. Моего идеального бывшего зовут Тимофей», — поделилась она.

Также Бузова добавила, что после расставания с Тимофеем экс-избранники не сумели заново построить отношения, хотя и хорошо относятся друг к другу.

«После той любви у меня была другая любовь, а потом еще одна большая любовь… Я каждый раз вхожу в новые отношения, когда мое сердце свободно», — объяснила ведущая.