Бузова рассказала об общении с "идеальным бывшим"

Ольга Бузова в интервью с Sobesednik.ru рассказала о взаимоотношениях с экс-бойфрендом.
По словам телеведущей, она хорошо общается с одним из своих бывших возлюбленных и часто проводит с ним время.
«Мы расставались любя. И теперь можем куда-то полететь вместе. Мы всегда на связи и с Тимой, и с его мамой, которая ко мне прекрасно относится. Моего идеального бывшего зовут Тимофей», — поделилась она.
Также Бузова добавила, что после расставания с Тимофеем экс-избранники не сумели заново построить отношения, хотя и хорошо относятся друг к другу.
«После той любви у меня была другая любовь, а потом еще одна большая любовь… Я каждый раз вхожу в новые отношения, когда мое сердце свободно», — объяснила ведущая.
Ранее Сын Газманова отреагировал на слухи о романе с Бузовой. Артист признался, что восхищается телеведущей, но она не в его вкусе.