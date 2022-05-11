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2 часа назад

Гузеева нашла своего двойника

Елена Прошина

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обнаружила своего двойника. Телеведущая опубликовала в соцсетях черно-белую фотографию девушки, которая, как она считает, очень на нее похожа. Об этом пишет «Лента.ру».

Гузеева нашла своего двойника
Фото: РамблерРамблер

Артистка отметила, что нашла снимок похожей на нее девушки в сети. Теперь Гузеева мечтает найти ее и познакомиться.

«Мы здесь одного возраста, судя по воротничку ее школьной формы. Может быть кто-то знает ее? Буду очень благодарна и с удовольствием познакомлюсь», — написала телеведущая.

Поклонники в сети разбились на два лагеря. Некоторые посчитали неизвестную девушку копией телеведущей, а другие думают, что ничего общего у них нет.

«У нее форма лица другая и разрез глаз», «Никакого сходства», «Вообще не похожи! Кому-то заняться нечем!» — написали подписчики.

Ранее Гузеева резко ответила на многочисленные вопросы, почему она уехала в Болгарию. По словам телеведущей, сейчас она там отдыхает и восстанавливается после перенесенного коронавируса. Звезда уточнила, что ей нравится эта страна, там красиво и мало людей.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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