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41 минуту назад

Лариса Гузеева объявила поиск своего двойника

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Популярная российская телеведущая Лариса Гузеева объявила поиск своего двойника. Для этого она опубликовала на личной странице в запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей корпорации Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), соответствующий пост с фото.

Лариса Гузеева объявила поиск своего двойника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На черно-белых снимках изображены две девушки. По словам ведущей программы «Давай поженимся!», портрет слева принадлежит ей самой, а справа — незнакомой девушке. Артистка также отметила, что фотография двойника появилась в сети.

«Мы здесь одного возраста, судя по воротничку ее школьной формы. Может быть, кто-то знает ее? Буду очень благодарна и с удовольствием познакомлюсь», — написала Гузеева под постом и заявила, что хочет продолжения истории.

Ранее Лариса Гузеева объяснила отъезд из России. Она отправилась на Черноморское побережье Болгарии, куда ездит уже на протяжении 11 лет.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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