Фрейндлих назвала причину массового отъезда звезд из России

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих высказалась о массовом отъезде знаменитостей из России. По ее мнению, люди покидают родину из-за неуверенности в завтрашнем дне.
«Я убеждена, что люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты, и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная», — сказала Фрейндлих в интервью «АиФ».
«Когда в квартире делается ремонт, все переступают через мешки с цементом и недовольны. А когда наконец дом почистят, всё красиво и свеженько, все будут рады. Но для этого надо время, и надо трудиться…» — отметила актриса.
При этом сама Фрейндлих уезжать из страны не собирается. По ее словам, выбранная ею профессия тесно связана с русской культурой и может быть актуальна лишь на родине.