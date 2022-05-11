Фрейндлих назвала причину массового отъезда звезд из России

«Я убеждена, что люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты, и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная», — сказала Фрейндлих в интервью «АиФ».