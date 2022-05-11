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1 час назад

Фрейндлих назвала причину массового отъезда звезд из России

WomanHit.ruиещё 2

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих высказалась о массовом отъезде знаменитостей из России. По ее мнению, люди покидают родину из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Фрейндлих назвала причину массового отъезда звезд из России
Фото: womanhit.ruwomanhit.ru

«Я убеждена, что люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты, и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная», — сказала Фрейндлих в интервью «АиФ».

«Когда в квартире делается ремонт, все переступают через мешки с цементом и недовольны. А когда наконец дом почистят, всё красиво и свеженько, все будут рады. Но для этого надо время, и надо трудиться…» — отметила актриса.

При этом сама Фрейндлих уезжать из страны не собирается. По ее словам, выбранная ею профессия тесно связана с русской культурой и может быть актуальна лишь на родине.

Шоу-бизнес,Алиса Фрейндлих,
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