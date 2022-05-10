Стас Пьеха ответил на слухи о конфликте с бабушкой

Певец Стас Пьеха опроверг слухи о конфликте со своей бабушкой - популярной советской исполнительницей Эдитой Пьехой, отметив, что они регулярно общаются. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
По словам артиста, они созваниваются с бабушкой, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.
«Я с бабушкой общался последний раз не позднее, чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию. Меня порадовал ее оптимизм», - пояснил Стас Пьеха.
Он заверил, что никто «ни морально, ни физически, ни финансово» Эдиту Пьеху не забросил.
«Если кто-то распространяет подобные слухи, то делают это, наверное, с целью опорочить меня или привлечь внимание к себе грязным инфоповодом. Не верьте», - призвал музыкант.
Ранее Стас Пьеха опроверг слухи об отъезде из России на фоне событий на Украине. Он заявил, что не собирается никуда уезжать, поскольку ему «и уезжать-то некуда».