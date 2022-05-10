В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
31 минуту назад

«Не верьте»: Стас Пьеха опроверг слухи о конфликте с бабушкой

Алиса Селезнёва

Певец Стас Пьеха опроверг слухи о конфликте со своей бабушкой - популярной советской исполнительницей Эдитой Пьехой, отметив, что они регулярно общаются. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

Стас Пьеха ответил на слухи о конфликте с бабушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, они созваниваются с бабушкой, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.

«Я с бабушкой общался последний раз не позднее, чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию. Меня порадовал ее оптимизм», - пояснил Стас Пьеха.

Он заверил, что никто «ни морально, ни физически, ни финансово» Эдиту Пьеху не забросил.

«Если кто-то распространяет подобные слухи, то делают это, наверное, с целью опорочить меня или привлечь внимание к себе грязным инфоповодом. Не верьте», - призвал музыкант.

Ранее Стас Пьеха опроверг слухи об отъезде из России на фоне событий на Украине. Он заявил, что не собирается никуда уезжать, поскольку ему «и уезжать-то некуда».

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители