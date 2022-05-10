Строители обманули Яну Рудковскую на 30 миллионов рублей

Строители обманули продюсера Яну Рудковскую более чем на 30 миллионов рублей. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации источника, телеведущая в ноябре прошлого года заключила договор о проведении строительных работ и выплачивала деньги до марта этого года, однако заказ рабочие так и не выполнили.

Отмечается, что Рудковская обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности строителей, которых обвиняет в мошенничестве на крупную сумму. Ущерб она оценивает в 31,5 миллион рублей. На данный момент в случившейся ситуации разбираются правоохранители.