Волочкова спровоцировала слухи о своей беременности

Интернет-пользователи заподозрили балерину Анастасию Волочкову в беременности после появления в соцсетях видеозаписи с артисткой. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

На видео балерина зачитывает под музыку слова из песни «В нашей жизни самое прекрасное». При этом одета она в укороченную кофту, оголяющую выпуклый живот.

Поклонники Волочковой обратили внимание на то, что живот у балерины уже совсем не плоский и предположили, что это может быть связано с беременностью.

«Животик совсем большой! Кто там, Настя?», «Раньше у тебя не было такого живота. Ты что, беременна?», - поинтересовались они.

Однако другие участники дискуссии, которая развернулась по этому поводу в соцсеях, пришли к выводу, что беременности нет, а во всем виноват неудачный наряд Анастасии Волочковой. Они посоветовали балерине не носить «такие футболки», которые подходят только подросткам.