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57 минут назад

Волочкова спровоцировала слухи о своей беременности

Алиса Селезнёва

Интернет-пользователи заподозрили балерину Анастасию Волочкову в беременности после появления в соцсетях видеозаписи с артисткой. Об этом пишет «Газета.ру».

Волочкова спровоцировала слухи о своей беременности
Фото: ТАССТАСС

На видео балерина зачитывает под музыку слова из песни «В нашей жизни самое прекрасное». При этом одета она в укороченную кофту, оголяющую выпуклый живот.

Поклонники Волочковой обратили внимание на то, что живот у балерины уже совсем не плоский и предположили, что это может быть связано с беременностью.

«Животик совсем большой! Кто там, Настя?», «Раньше у тебя не было такого живота. Ты что, беременна?», - поинтересовались они.

Однако другие участники дискуссии, которая развернулась по этому поводу в соцсеях, пришли к выводу, что беременности нет, а во всем виноват неудачный наряд Анастасии Волочковой. Они посоветовали балерине не носить «такие футболки», которые подходят только подросткам.

Ранее Волочкова подверглась резкой критике со стороны поклонников из-за того, что опубликовала откровенное фото в День Победы. Однако затем в соцсетях появилось видеообращение, в котором балерина поздравила россиян, и в этот раз она была полностью одета.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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