Собчак раскритиковала День Победы в свердловском селе

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала празднование Дня Победы в свердловской деревни Мироново. Ее возмутило, что в крупных городах РФ на концерт приглашали звезд, устраивали салюты и парады, а в селе люди были вынуждены организовывать себе праздник самостоятельно, вооружившись аккордеоном и собственным голосом. Видео празднования Дня Победы в деревне Собчак опубликовала в своем telegram-канале.

«Все вчера видели, как проходило празднование Дня Победы в крупных городах России: парады, концерты, салюты. А как же отмечали праздник люди в глубинке? К сожалению, село часто бывает у нас забыто, при чем во всех отношениях. [На видео] уральская деревня Мироново в Свердловской области», — пишет журналистка.

На видеозаписи с празднования дня Великой Победы 9 мая жители поют под аккомпанемент аккордеона, а местные дети выступают на сцене с песней Виктора Цоя.

Собчак также заострила внимание на том, что в селе отсутствует газ. «В районе газ есть, но вот до деревни его никак не проведут», — сообщила она. По данным журналистки, жители села справляются с этой проблемой электрокотлами и дровяными печами.