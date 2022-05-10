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1 час назад

Собчак раскритиковала День Победы в свердловском селе

Ura.Ru

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала празднование Дня Победы в свердловской деревни Мироново. Ее возмутило, что в крупных городах РФ на концерт приглашали звезд, устраивали салюты и парады, а в селе люди были вынуждены организовывать себе праздник самостоятельно, вооружившись аккордеоном и собственным голосом. Видео празднования Дня Победы в деревне Собчак опубликовала в своем telegram-канале.

«Все вчера видели, как проходило празднование Дня Победы в крупных городах России: парады, концерты, салюты. А как же отмечали праздник люди в глубинке? К сожалению, село часто бывает у нас забыто, при чем во всех отношениях. [На видео] уральская деревня Мироново в Свердловской области», — пишет журналистка.

На видеозаписи с празднования дня Великой Победы 9 мая жители поют под аккомпанемент аккордеона, а местные дети выступают на сцене с песней Виктора Цоя.

Ксению Собчак обвиняют во лжи и побеге из России

Собчак также заострила внимание на том, что в селе отсутствует газ. «В районе газ есть, но вот до деревни его никак не проведут», — сообщила она. По данным журналистки, жители села справляются с этой проблемой электрокотлами и дровяными печами.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак бесплатно провела корпоратив под Екатеринбургом. В рамках своего шоу «Осторожно: Новый год» журналистка посетила Верхнюю Пышму, где выступила перед заводчанами УГМК по личной просьбе специалиста из плавильного цеха Антона Богуманова.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,Виктор Цой,УГМК-Холдинг,
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