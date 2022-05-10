Светлана Лобода может остаться без денег

Продюсер Евгений Морозов считает, что для Светланы Лободы настали черные дни. Она разорвала контракт с богатым спонсором Нателлой Крапивиной, что сразу ударило по гонорарам певицы, а сейчас ситуация с Украиной ее добила, уверен он.

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«Нателла была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька. Сейчас настало очень тяжелое время для нее», – сказал Морозов «Московскому комсомольцу».

Лобода разбогатела и приобрела популярность в России, но нелестно высказалась о стране-кормилице. Сейчас про ее концерты нет и речи, как на родине, так и в РФ.

Teleprogramma.pro пишет, что певица тратит на благотворительность фактически последние деньги. Но это не подтверждено.