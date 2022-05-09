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2 часа назад

Олимпийские призеры Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили свой роман

Газета.Ru

Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что 17-летняя российская фигуристка, серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова и 18-летний фигурист, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк стали парой. Ранее стало известно, что молодые люди отдыхают вместе с 16-летней чемпионкой Олимпийских игр Камилой Валиевой в Дубае.

Трусова и Кондратюк подтвердили свой роман
Фото: соцсетисоцсети

Спустя пару дней информация подтвердилась. Трусова и Кондратюк опубликовали в социальных сетях новые совместные романтические снимки.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее грузинская фигуристка Алина Урушадзе рассказала, как она приехала на просмотр в группу Светланы Соколовской в ЦСКА.

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