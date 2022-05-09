Волочкову раскритиковали за откровенное фото в День Победы

«В День Победы такое фото»; «Странная женщина. Сегодня такой великий день, а она в ленте телеса свои выкладывает»; «Сегодня 9 мая! А у тебя только оголение на уме»; «Патриотка наша показала себя во всей красе»; «Может быть в такой день не стоило выставлять свои телеса?» — писали подписчики.