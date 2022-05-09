Волочкову раскритиковали за откровенное фото в День Победы

Анастасия Волочкова стала объектом нападок со стороны поклонников из-за того, что она опубликовала откровенное фото в соцсетях в День Победы. Как сообщает «Газета.Ru», подписчики сочли такой снимок неуместным в день памяти Победы в Великой Отечественной войне.
«В День Победы такое фото»; «Странная женщина. Сегодня такой великий день, а она в ленте телеса свои выкладывает»; «Сегодня 9 мая! А у тебя только оголение на уме»; «Патриотка наша показала себя во всей красе»; «Может быть в такой день не стоило выставлять свои телеса?» — писали подписчики.
Через два часа в соцсетях появилось видеообращение, в котором Волочкова поздравила россиян. Причем в этот раз знаменитость была полностью одета в теплые вещи.
«Дорогие россияне, я всех хочу поздравить с праздником Великой Победы и пожелать нам всем мирного неба над головой, радости, любви, счастья человеческого, а творческим людям — успехов на нашем поприще», — сказала она.