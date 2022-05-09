«Еще бессмысленнее, чем предыдущие»: Канделаки о новых санкциях

«Господи, что они там запрещают? Кино как давали, так и даем. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то, чтобы в Америку планировали лететь на каникулы. Каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие», - высказала свое мнение продюсер.