«Еще бессмысленнее, чем предыдущие»: Канделаки о новых санкциях

Тина Канделаки в Телеграм-канале прокомментировала новые санкции США, введенные против трех крупных российских государственных каналов — Первого канала, «России-1» и НТВ. Америка прекращает поставки видеокамер, микрофонов и звукового оборудования.
Канделаки считает, что каждые новые американские выпады против России «еще бессмысленнее, чем предыдущие».
«Господи, что они там запрещают? Кино как давали, так и даем. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то, чтобы в Америку планировали лететь на каникулы. Каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие», - высказала свое мнение продюсер.
Ранее телеведущая Тина Канделаки возмущалась лицемерием зарубежных звезд, которые решили начать выражать свою политическую позицию и публично поливать Россию грязью.
«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди?» — опубликовала Канделаки в Сети.
Она не понимает, почему ранее вся мировая общественность молчала, когда происходили страшные события в ДНР и ЛНР.