В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
36 минут назад

«Еще бессмысленнее, чем предыдущие»: Канделаки о новых санкциях

Ирина Лебедева

Тина Канделаки в Телеграм-канале прокомментировала новые санкции США, введенные против трех крупных российских государственных каналов — Первого канала, «России-1» и НТВ. Америка прекращает поставки видеокамер, микрофонов и звукового оборудования.

«Еще бессмысленнее, чем предыдущие»: Канделаки о новых санкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канделаки считает, что каждые новые американские выпады против России «еще бессмысленнее, чем предыдущие».

«Господи, что они там запрещают? Кино как давали, так и даем. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то, чтобы в Америку планировали лететь на каникулы. Каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие», - высказала свое мнение продюсер.

Ранее телеведущая Тина Канделаки возмущалась лицемерием зарубежных звезд, которые решили начать выражать свою политическую позицию и публично поливать Россию грязью.

«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди?» — опубликовала Канделаки в Сети.

Она не понимает, почему ранее вся мировая общественность молчала, когда происходили страшные события в ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Анджелина Джоли,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители