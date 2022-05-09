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34 минуты назад

«Чтобы не умирать где-то в Мытищах»: Боня рекламирует свои услуги

Ирина Лебедева

Виктория Боня отреагировала на известие о смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина как настоящая акула бизнеса. Напомним, Субботин страдал алкоголизмом и не в первый раз обращался за помощью к нетрадиционной медицине. Он приезжал в подмосковные Мытищи к семье шаманов, которые приводили его в чувство с помощью неких ядов. Но во время последнего визита ему стало плохо с сердцем, и мужчина скончался.

«Чтобы не умирать где-то в Мытищах»: Боня рекламирует свои услуги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боня не так давно рассказывала о том, как можно оздоровиться и похудеть при помощи неких манипуляций с особым сортом кактуса. Результаты так ее впечатлили, что теперь она в Телеграм-канале зазывает всех к шаманам, способным вылечить от всех недугов.

Виктория считает, что в смерти Субботина виноваты лже-шаманы, а обращаться за помощью следует только к проверенным.

«Даже с такими деньгами люди не могут найти настоящую медицину! Идут к каким-то шарлатанам в Мытищах. Когда в Европе есть легальные ассоциации, где есть настоящая медицина! И настоящие шаманы! Чтобы не умирать где-то в Мытищах с псевдо-шаманами, я организовываю ретриты с настоящими шаманами, которые не нальют вам отраву. В следующий раз прилетайте ко мне в Европу, где это проходит легально, через ассоциацию и без нарушения закона», — пригласила Боня.

Виктория Боня и сын миллиардера Алекс Смерфит – родители их общей дочери Анджелины. Пара рассталась уже пять лет назад, но Алекс заботится и о дочери, и о ее маме.

Причем, судя по всему, их дружеские отношения становятся только лучше год от года. Так, весной они были замечены в одном из ресторанов Монако. Они отметили 10-летие дочери.

Шоу-бизнес,Александр Субботин,Виктория Боня,Лукойл,
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