Иосиф Пригожин в интервью изданию “Аргументы недели” заявил, что давно перестал следить за этим конкурсом, потому что он политизированный, а музыка и спорт должны быть вне политики.

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По словам Пригожина, это не конкурс, а гей-парад какой-то. В нем нет места искусству, а именно искусство объединяет людей, музыка объединяет, а политика и пропаганда половых извращений только разъединяют их.

По мнению Пригожина, после того, как Россию по политическим мотивам не допустили к участию на “Евровидении”, россиянам вообще нужно забыть об этом сборище, хотя сделать это надо было гораздо раньше, когда победу демонстративно давали Джамале за песню с антироссийским душком.

Пригожин отметил, что он против политических конкурсов. Конкурс должен быть культурным, где нет политики, а есть праздник, где царят любовь и счастье, а не бесы.