Рената Литвинова нашла работу во Франции

Рената Литвинова уехала во Францию вместе со своей давней подругой Земфирой два с лишним месяца назад, после начала спецоперации на Украине.
Никаких громких заявлений по поводу политической ситуации звезда не делала, однако и возвращаться, похоже, Рената пока не собирается. Напротив, Литвинова начала учить французский язык. Она отметила в Телеграм-канале, что все ее любимые русские писатели знали этот язык в совершенстве.
«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!»
Все ранее запланированные постановки с актрисой и кинорежиссером Ренатой Литвиновой в России были отменены. Сейчас все постановки в МХТ им. Чехова с участием Литвиновой не значатся. Кроме того, под отмену попал и ее творческий вечер – он должен был пройти 5 августа в Зеленом театре.