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1 час назад

Литвинова сообщила, что берет уроки французского языка

Ирина Лебедева

Рената Литвинова уехала во Францию вместе со своей давней подругой Земфирой два с лишним месяца назад, после начала спецоперации на Украине.

Рената Литвинова нашла работу во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никаких громких заявлений по поводу политической ситуации звезда не делала, однако и возвращаться, похоже, Рената пока не собирается. Напротив, Литвинова начала учить французский язык. Она отметила в Телеграм-канале, что все ее любимые русские писатели знали этот язык в совершенстве.

«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!»

Выступления улетевшей из России Литвиновой оказались отменены

Все ранее запланированные постановки с актрисой и кинорежиссером Ренатой Литвиновой в России были отменены. Сейчас все постановки в МХТ им. Чехова с участием Литвиновой не значатся. Кроме того, под отмену попал и ее творческий вечер – он должен был пройти 5 августа в Зеленом театре.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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