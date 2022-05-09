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2 часа назад

Ваенга: «Алла Борисовна приехала, а меня спрятали под стол»

Ирина Лебедева

Елена Ваенга была гостьей шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с Ксенией певица рассказала, как впервые увидела Пугачеву.

Ваенга: «Алла Борисовна приехала, а меня спрятали под стол»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было начало карьеры. И мне звонит Чернавский, был такой, работал вместе с Пугачевой.озвонил и говорит: ''Мы хотим записать альбом, очень понравилось!''»

Елена решилась перебраться в Москву из Санкт-Петербурга и старалась не провалить свой первый альбом изо всех сил.

И вот в студии она встретила Примадонну. Правда, та и не догадалась об этом.

«Как-то Алла Борисовна приехала что-то послушать, а меня спрятали под стол. Я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, поняла, что что-то тут не то! Сижу и думаю: ''Я же ничего плохого не делаю, денег ни у кого не беру, чего меня под стол посадили? '' Мне было обидно, просто так под стол не сажают», — вспоминала певица.

Как пишет woman.ru, тогда Елена поняла, что дело нечисто, что ее альбом записывался, скорее всего, на деньги Пугачевой. Но сама Примадонна даже не догадывалась об этом.

Ваенга так и просидела под столом, пока Алла Борисовна не уехала, и никогда не рассказывала ей о своем позоре.

Елену Ваенгу подписчики упрекают в плохом знании русского языка. Поклонники звезды не раз замечали, что на ее страничке в социальных сетях тексты с кучей ошибок. Ошибки везде: в комментариях, в устной речи, в текстах.

Шоу-бизнес,Елена Ваенга,
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