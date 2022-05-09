Ваенга: «Алла Борисовна приехала, а меня спрятали под стол»

«Как-то Алла Борисовна приехала что-то послушать, а меня спрятали под стол. Я такое унижение испытала. Когда я сидела под столом, поняла, что что-то тут не то! Сижу и думаю: ''Я же ничего плохого не делаю, денег ни у кого не беру, чего меня под стол посадили? '' Мне было обидно, просто так под стол не сажают», — вспоминала певица.