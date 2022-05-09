Богомолов устроил скандал на премьере «Вишневого сада»

Константин Богомолов прилюдно отчитал постановщика «Вишневого сада» Микиту Ильинчика. Произошло это после традиционного поклона артистов в завершении спектакля.
Художественный руководитель Театра на Бронной обвинил режиссера в отсутствии в спектакле наглости и «мхатовские интонациях», которые мешают массовому привлечению зрителей, - пишет «Комсомольская Правда».
«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль», - возмутился супруг Ксении Собчак.
Журналисты обратили внимание, что Собчак на премьеру «Вишневого сада» в театре супруга не пришла, но в зале были Ольга Бузова, Наташа Королева, Дарья Повереннова, Надежда Бабкина, Игорь Верник и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Ранее Константин Богомолов поблагодарил свою супругу Ксению Собчак за помощь в реставрации Театра на Малой Бронной.
«Она прислала мне когда-то фото - референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось - в слоях штукатурки был близкий к итоговому цвет».
Режиссер подчеркнул, что супруга «бесконечно" помогала ему советами, терпением, спорами и идеями. Богомолов назвал Собчак блистательным «серым кардиналом» Театра на Бронной. Он также поблагодарил "переживающую, болеющую и строгую" жену за поддержку.