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1 час назад

Седокова пожаловалась на ухудшение здоровья

Ирина Лебедева

Анна Седокова переехала в Америку вместе с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой, который заключил контракт с баскетбольной командой «Орландо» G-лиги НБА.

Седокова пожаловалась на ухудшение здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда после переезда в другую страну получила серьезные проблемы со здоровьем. У нее обострилась хроническая болезнь. Это тяжелая форма крапивницы. Как рассказывала сама Анна, болезнь вылечить нельзя, но можно долго жить в ремиссии, что и было ранее.

Но в последнее время Седоковой стало значительно хуже, - пишут 7days.ru Коварный недуг уродует внешность певицы до неузнаваемости – она опухает и покрывается пятнами. Из-за этого она вынуждена сидеть дома взаперти в течение длительного времени.

С болезнью бывшая солистка «ВИА Гры» борется с помощью дорогого лекарства.

«Мое лекарство надо принимать раз в месяц, так что мы решили отметить. Несколько дней назад начали появляться маленькие пятнышки, это можно сравнить с летним дождиком. Но в моем случае я всегда знаю, что дальше начнется гроза»,- пожаловалась девушка в микроблоге.

В социальных сетях певица похвасталась, как ее опекает супруг – баскетболист Янис Тимма. Седокова обратилась к мужу со словами благодарности и отметила, что только он знает, какие таблетки ей нужно принимать и когда. «Бережно кормишь меня с руки», - отметила звезда.

По словам певицы, ее супруг не жалел сил и времени на поиски нужных для нее лекарств, намазывал ее необходимыми кремами и поил целебными чаями.

Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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